Китайский фильм «Восемь сотен» собрал $426 млн за месяц и стал лидером мирового проката

Общие сборы ленты могут вырасти до 445 миллионов в 2020 году, сообщает Comic Book.

Фильм обошел предыдущего лидера «Плохие парни навсегда», собравшего $424 млн, который начали показывать еще до карантина.

Сюжет кинофильма основан на реальных событиях 1937 года, когда отряд китайских солдат защищал в Шанхае склад от японских войск в течение четырех дней. Съемки обошлись создателям в $85 млн.

В то же время, отмечают эксперты, экранизация мультфильма «Мулан», сюжет которой был рассчитан на привлечение внимания китайцев, пока не оправдала надежд. Ее кассовые сборы в Китае составили лишь $36,3 млн, в то время как во всем мире – $57 млн.