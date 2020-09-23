85-летие джазиста Алексея Козлова отметят концертом джаз-рок ансамбля «Арсенал

Выступление состоится 16 октября в 20:00 в Москве на Главной сцене джаз-клуба Алексея Козлова, сообщили организаторы.

В перерыве между отделениями гостям покажут фрагмент фильма «Джазист». Премьера состоится в январе будущего года.

«Это фрагмент “Электро шарманка” о периоде 80-х, об экспериментах с электронной музыкой, о брейкдансере Козлове, о самом первом в советской истории телемосте Москва-Калифорния, который вёл Владимир Познер и о виниловых пластинках “Арсенала”, изданных на “Мелодии”», – пояснил режиссер Андрей Айрапетов, слова которого цитирует пресс-служба клуба.

К 85-летию народного артиста России, Алексея Козлова издательство ArtBeat Music готовит альбом-посвящение маэстро. Избранные произведения Алексея Козлова в новых аранжировках, созданных Владимиром Голоуховым исполнят музыканты, в разные годы игравшие в джаз-рок ансамбле «Арсенал» и выросшие на его эстетике: Пётр Ившин – барабаны, Антон Горбунов – бас, Владимир Голоухов – вибрафон, Владимир Нестеренко – хаммонд-орган и родес-пиано, братья Михаил и Иван Смирновы, дети Ивана Смирнова, гитариста ансамбля «АРСЕНАЛ», к сожалению, ныне покойного. На трубе сыграет Иван Акатов, а Феликс Лахути – на скрипке. Саундпродюсер и звукорежиссёр – Олег Тимофеев. Продюсер проекта — Николай ‘BigNick’ Богайчук.

15 октября в 20:00 на Главной сцене в Клубе Алексея Козлова состоится концерт-презентация, на котором музыканты исполнят эту программу вживую.