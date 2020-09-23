«Игра престолов» возглавила антитоп-20 сериалов с худшими финалами

Своеобразный рейтинг составил обозреватель британского таблоида The Independent Луи Чилтон.

Как пояснил критик, развязка истории оказывает на репутацию сериала огромное влияние. Слишком смелый или слишком беззубый финал может очень сильно испортить впечатление от сериала, считает автор.

Сага «Игра престолов» страдала от проблем со стилем и сюжетом в течение всего восьмого сезона, но «немыслимая» концовка стала кульминацией, вызвав недоумение у многих зрителей. Фанаты сериала почувствовали, что создатели «предали» их любимых героев, считает Чилтон.

Второе место в антирейтинге занял ситком «Сайнфелд», долгое время считавшийся «шоу ни о чем». В его конце авторы неожиданно решили задействовать почти всех персонажей в «надуманном даже по меркам этого сериала» судебном деле. Миллионы зрителей сочли финал «катастрофическим».

Третью строчку рейтинга занял сериал «Декстер», повествующий о жизни серийного убийцы, уничтожавшего изгоев общества. Зрители никак не ожидали, что в конце концов главный герой скроется в глуши, вместо того, чтобы предстать перед судом.