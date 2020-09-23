Неизвестный город времен Киевской Руси нашли в Житомирской области

Об этом написал научный сотрудник Института истории Украины Александр Алферов в своем Facebook.

По его словам, находку сделали археологи, обследовавшие место обнаружения Городницкого клада под руководством Андрея Петраускаса. Обследуя местность, ученые обнаружили среди деревьев и холмистой местности структуру достаточно большого города.

Эксперты нашли две линии обороны, бывшие валами древнего поселения, а также насыпные крутые склоны. Кроме того, были найдены небольшие фрагменты древнерусских обожженных кирпичей – плинфы. По мнению ученого, это может говорить о том, что в древности здесь находилась церковь.

Ранее в Житомирской области нашли клад сребреников времен Киевской Руси. Княжеские знаки на реверсе монет (трезубец и двузубец) говорят о том, что клад был отчеканен в правление князей Владимира (980 – 1015-е годы) и Святополка Ярополковича (1015 – 1019-е годы).