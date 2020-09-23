Переболевшая коронавирусом Анна Нетребко назвала два основных симптома болезни

Вчера оперную певицу выписали из клиники, сообщила она в своем Instagram .

Нетребко поблагодарила врачей и персонал 52 Московской клинической больницы, где она находилась с диагнозом «ковидная пневмония средней степени тяжести», за быстрое и эффективное лечение. «Наши врачи лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться», – написала певица.

После этого она рассказала о том, как протекала её болезнь. По ее словам, вирус может повлиять на каждого человека по-разному, причем довольно быстро, в чем состоит его опасность.

«У меня слабые легкие, подверженные бронхитным вирусам (которые были гораздо сильнее, чем этот), поэтому я знала, что заболею сильно и сразу. Как только поднялась температура под 39, уехала в госпиталь. Вовремя! Болезнь смогли остановить быстро. Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза (часто при ковиде) и плазма с антителами, дыхательные ингаляции гелием побили вирус за восемь дней», — рассказала артистка.

По словам Нетребко, в настоящее время у нее остались только слабость и легкий кашель, в то время как обоняние почти восстановилось: «И последнее: тесты могут быть неверны. Поэтому слушайте себя: потеря обоняния и температура – это точно оно», – заявила певица.