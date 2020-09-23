Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта передумала становиться мальчиком

Папарацци заметили Шайло Питт в юбке во время шопинга с матерью.

Анджелину Джоли с детьми увидели в торговом центре на территории Западного Голливуда, куда семейство вышло с охранниками. Однако телохранителям не удалось полностью укрыть знаменитость и ее детей от любопытных журналистов, которым удалось сделать несколько фотоснимков.

Как выяснилось, 14-летняя Шайло пришла в торговый центр в юбке, что стало сюрпризом для назойливых наблюдателей за жизнью звездной семьи. В прошлом году Шайло прошла курс гормональной терапии перед сменой пола в одном из медицинских учреждений Санта-Моники.

Известно, что девочка с детства говорила родителям о том, что хочет быть мальчиком, сменить пол и называться Джоном. Родители не возражали против этого, предоставив ребенку полную свободу выбора. Однако теперь журналисты полагают, что дочь Джоли отказалась от идеи сменить пол.