«Роскосмос» и Первый канал впервые в истории снимут художественный фильм в космосе

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Съемки пройдут с участием студии Yellow, Black and White. Сюжет фильма включает в себя реальный полет на Международную космическую станцию, запланированный на осень 2021 года.

Актеров понесет к МКС российский транспортный пилотируемый корабль «Союз МС», говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что для съемки фильма на МКС может полететь голливудский актёр Том Круз. Предполагалось, что ленту будут снимать в реальном космосе на МКС в 2021 году.

По данным российской госкорпорации, режиссером картины станет Клим Шипенко, снявший «Салют 7» и «Холоп». Генеральными продюсерами кинопроекта будут выступать глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, глава Первого канала Константин Эрнст, а также Сергей Титинков, Денис Жалинский, Эдуард Илоян, Алексей Троцюк и Виталий Шляппо.

Сейчас стороны обсуждают детали будущего фильма, в том числе сценарий, технические условия съемок и состав актеров. Главного героя, которому предстоит полететь на МКС, и его дублера определят по результатам открытого конкурса, говорится в сообщении.