Симфонический оркестр Ленобласти «Таврический» впервые выступит в Чечне

Концерт оркестра состоится 28 сентября, сообщила в Instagram первый замминистра культуры региона Айшат Кадырова.

«Надеюсь, такие мероприятия станут традицией и привычной частью культурный жизни в Чечне», – написала она.

Вход на концерт будет свободным. Мероприятие состоится в Доме торжеств им. Д. Омаева в Грозном. Музыканты исполнят перед зрителями проект «Симфонии Кавказа».

Ранее в начале сентября глава дома моды «Фирдаус» и дочь главы республики Айшат Кадырова была назначена на должность первого замминистра культуры республики. Свое решение Рамзан Кадыров обосновал опытом своей дочери в руководстве крупными проектами, а также её другими заслугами в сфере культуры.