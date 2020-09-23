Безруков оценил последствия новых правил для картин, претендующих на «Оскар»

Актер поделился своими мыслями о новых веяниях в мировом кинематографе в разговоре с «Известиями».

Ранее стало известно, что киноакадемики выдвинули для картин, претендующих на «Оскар», новые правила, по которым отныне в фильмах-конкурсантах должны быть представлены темнокожие и азиатские актеры, а также женщины и представители ЛГБТ.

«Убежден, что очень скоро половина актеров перебежит к нам со словами: “Ребят, у них там всё нормально, там есть мужские и женские роли”», – считает актер.

Безруков напомнил скандал вокруг слов писательницы Джоан Роулинг, сыронизировавшей в своем аккаунте соцсети по поводу журналиста, «забывшего» слово «женщина». «Это всё чудовищно. Есть женщина, а есть мужчина. Если их не будет, то всю мировую классику можно зачеркнуть, всего Шекспира», – подчеркнул актер.

Сейчас Безруков репетирует пьесу А. Чехова «Дядя Ваня», и не представляет, как можно ставить ее, если придерживаться нетрадиционных ценностей. «Дядя Ваня влюблен в Елену Андреевну. Астров ее не любит, но возжелал. Там герои в любовном треугольнике», – подчеркнул он.