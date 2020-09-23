Худрук Волковского театра в Ярославле Сергей Пускепалис госпитализирован с коронавирусом

Об этом сообщила пресс-секретарь театра Екатерина Анкудинова в разговоре с РБК.

Сейчас Пускепалис в Ярославском областном госпитале ветеранов войн. Как пояснила Анкудинова, последнюю неделю он не контактировал с труппой и администрацией театра напрямую.

Однако 22 сентября 60 работников театра в профилактических целях прошли тестирование на коронавирус, сообщила пресс-секретарь театра.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Ярославской области было зафиксировано 8,1 тыс. случаев заражения. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 48 человек. С начала пандемии выздоровело 7,7 тыс. заболевших, 46 умерли.