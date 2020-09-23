На музыкальном open-air в Подмосковье выступят оркестр Светланова, MusicaViva и «Виртуозы Москвы»

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» продлится до 27 сентября, сообщила пресс-служба минкультуры Московской области.

Традиционный музыкальный open-air фестиваль с участием звезд мировой классической сцены открывается в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Хотя из-за пандемии он был перенесен на сентябрь, его название «Лето. Музыка. Музей» останется прежним.

В то же время фестиваль сменит привычную локацию и будет перенесен в круглый уличный музейный атриум, стены которого позволяют воспроизвести эффект объемной 3D-проекции, чтобы создать максимально комфортные условия для зрителей, говорится в сообщении.

В этом году фестиваль приурочен к 100-летию музея и пройдет параллельно с открытием большой выставки, на которой гостям представят уникальные предметы из усадеб Подмосковья. Помимо этого, зрителям покажут постоянные экспозиции музея «Новый Иерусалим» и новую временную выставку.