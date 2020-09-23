Первой премьерой сезона в Театре им. Ермоловой стал спектакль «Пролетая над гнездом кукушки»

Спектакль по роману Кена Кизи поставил режиссер Дмитрий Акриш, который рассказал о нем журналистам.

По словам Акриша, постановщики пошли дальше, чем простирается сюжет всем известного фильма. В истории драмы появились персонажи, о которых в оригинальном романе говорится очень мало, однако они оказывают сильное влияние на линии каждого персонажа, пояснил режиссер.

«Например, это родные и близкие больных, которые им помогают или мешают», – отметил он.

По сюжету, действие происходит в психиатрической лечебнице, где находится семь пациентов – мужчин, сломленных системой и потерянных для общества. Хотя они могут уйти, однако страх сделать шаг за порог привычных стен мешает им. Однако приход нового пациента все меняет.

Спектакль говорит о свободе внутри и свободе во внешнем мире, пояснил режиссер. «Про норму навязанную и норму истинную. Про истину известную всем и истину, которую все ищут. Про поиск себя», – отметил он.