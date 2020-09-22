Могилу древнего немецкого лорда с гаремом нашли в Германии

Открытие сделали строители неподалеку от Брюккен-Хакпфюффеля в восточной земле Саксония-Анхальт, сообщает The Times.

Находка, которую эксперты уже называют самым важным археологическим открытием за последние 40 лет, была сделана в ходе строительных работ на земле, которую готовили под птицефабрику.

Захоронение явно принадлежало высокопоставленному человеку, останки которого ученые до сих пор не нашли. По их предположению, они могли быть кремированы и помещены в бронзовый котел в центре гробницы, размеры которой составляют примерно 4 на 4 метра. Сейчас котел был отправлен в лабораторию для тщательного изучения.

Сам котел окружен останками шести женщин, уложенными вокруг него подобно стрелкам часов. По мнению исследователей, это могли быть наложницы или вдовы захороненного, однако ученые не могут ответить, были ли они убиты перед погребением или сами принесли себя в жертву.

Вокруг погребения находились останки одиннадцати животных, в том числе крупного рогатого скота, собак и лошадей. За пределами «главной» гробницы нашли еще 60 других могил.

Ученые датируют это погребение периодом между 480 и 530 годами нашей эры, когда после падения Римской империи многие германские племена вторглись на территории, лишившиеся защиты Рима.

В том числе в могилах были обнаружены стеклянная украшенная чаша, серебряные позолоченные фибулы, меч и щит, а также золотая монета восточно-римского императора Зенона около 480 года.