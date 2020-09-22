Деятели культуры выступили в поддержку снятия налога с ряда премий в России

Министр культуры Ольга Любимова назвала меру способной оказать финансовую поддержку молодым талантам, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин расширил список премий в области науки и культуры, не подлежащих налогообложению. В него вошли 13 российских наград, среди которых четыре премии, присуждаемых раз в три года Российской академией наук (РАН), названных по именам выдающихся ученых Андрея Бочвара, Александра Баева, Валентина Коптюга и Дмитрия Лихачева.

В перечень также вошла ежегодная премия РАН за лучшие работы по популяризации науки. Раздел культуры и искусства был увеличен за счет двух президентских премий для молодых деятелей культуры и писателей – премии Международного конкурса оперных певцов имени Елены Образцовой и премии Кандинского. Кроме того, в список вошли литературные премии «НОС», «Ясная Поляна», «Лицей» и премия Александра Солженицына.

По словам председателя Союза художников России Андрея Ковальчука, слова которого цитируют в Общественном совете Минкультуры, это решение является абсолютно правильным. «И я уверен, что дополнительная материальная поддержка поможет молодым талантам развиваться и осуществлять свои новые проекты», - заявил Ковальчук.

По словам руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, мера будет мотивировать молодых деятелей искусства. Он отметил, что завоевание премии – всегда крайне увлекательный, но при этом затратный по ресурсам процесс.

Министр культуры РФ Ольга Любимова тоже приветствовала решение премьера. По ее словам, решение оказывает дополнительную финансовую поддержку молодым талантам, позволит им продолжить свой уникальный творческий путь в более комфортных условиях.