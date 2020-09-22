Заваленный мусором саркофаг египетского «смотрителя престолов» нашли в Египте

Каменный гроб возрастом 2500 лет обнаружили археологи, сообщает сайт Министерства по делам древностей Египта.

В ходе земляных работ в провинции Эль-Минья ученые нашли глубокий погребальный колодец, на дне которого оказался прекрасно сохранившийся каменный саркофаг древнеегипетского царского сановника. Открытие сделали на участке Аль-Гарафа в мухафазе Эль-Минья.

Погребальный колодец был завален строительным мусором. Достигнув дна на глубине около пяти метров, археологи увидели каменный саркофаг, великолепно сохранившийся благодаря покрывавшему его мусору.

Рядом с гробом ученые нашли несколько статуэток ушебти, которые укладывали в могилу умершего для того, чтобы они замещали его в работе на загробных полях Осириса и передавали в загробный мир различные заклинания. Сам саркофаг, искусно изготовленный из известняка, оказался покрыт ритуальными изображениями и иероглифами, среди которых имеются изображения детей бога Гора.

Как показало предварительное исследование, в саркофаге лежат останки человека по имени Джехути Умм Хотеб, который жил в период правления XXVI династии фараонов, также называемой Саисской династией (около 685-525 гг. до н.э.). Он занимал должность «Великого Кхума, смотрителя престолов», был жрецом бога Джехути и приближенным фараона, а также сыном «защитника Востока», гроб которого был найден учеными во время первого сезона полевых работ в Эль-Минье в 2018 году.