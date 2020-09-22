Украденную в Лондоне коллекцию из 237 антикварных книг нашли в Румынии

Стоимость собрания оценивается более чем в 3 миллиона долларов, передает телеканал «Россия – Культура».

Тайник с книгами был найден румынской полицией в подвале деревенского дома. Наиболее ценный экземпляр из коллекции — это трактат Николая Коперника «О вращении небесных сфер» 1566 года, его стоимость оценивается экспертами в 268 тысяч долларов.

Кроме того, в коллекции первые издания книг Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Леонардо да Винчи и «Божественная комедия» Данте.

Кража была совершена в 2017 году на складе в пригороде Лондона во время транспортировки книг на выставку из Италии в американский Лос-Анджелес. Ворами стали участники международной преступной группировки, граждане Румынии. Они проникли через крышу на склад, украли книги и тайно вывезли их в Румынию, сообщил главный комиссар румынской полиции Эмиль Тюдор.