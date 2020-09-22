В московском «Аптекарском огороде» покажут спектакль «Загадочные вариации»

Пьесу написал французский автор Эрик Шмитт, сообщил ТАСС директор учреждения Алексей Ретеюм.

Премьера спектакля по пьесе французского драматурга состоится на сцене Театра С.А.Д. в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве до конца 2020 года, сообщил Ретеюм, который исполнит в постановке одну из главных ролей.

По его словам, спектакль будет диалогом двух героев. По сюжету, поселившийся на острове лауреат Нобелевской премии в области литературы дает интервью провинциальному журналисту.

Пока что дата премьеры не определена, отметил Ретеюм. Спектакль планировалось показать весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции его пришлось перенести.

Театр С.А.Д. (Содружество артистов драмы) расположен в старинной пальмовой оранжерее «Аптекарского огорода». Живые растения сада служат декорацией для некоторых спектаклей, отмечается в сообщении.