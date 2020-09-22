В московском «Аптекарском огороде» покажут спектакль «Загадочные вариации»

22.09.2020

Пьесу написал французский автор Эрик Шмитт, сообщил ТАСС директор учреждения Алексей Ретеюм.

Премьера спектакля по пьесе французского драматурга состоится на сцене Театра С.А.Д. в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве до конца 2020 года, сообщил Ретеюм, который исполнит в постановке одну из главных ролей.

По его словам, спектакль будет диалогом двух героев. По сюжету, поселившийся на острове лауреат Нобелевской премии в области литературы дает интервью провинциальному журналисту.

Пока что дата премьеры не определена, отметил Ретеюм. Спектакль планировалось показать весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции его пришлось перенести.

Театр С.А.Д. (Содружество артистов драмы) расположен в старинной пальмовой оранжерее «Аптекарского огорода». Живые растения сада служат декорацией для некоторых спектаклей, отмечается в сообщении.