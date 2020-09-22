«Новый Иерусалим» заканчивает экспертизу коллекции экс-министра Подмосковья

Эксперты музея анализируют подлинность вещей, конфискованных у коррупционера, передает телеканал «Россия – Культура».

Коллекция предметов искусства поступила в музей «Новый Иерусалим» год назад. Ее изъяли у бывшего министра финансов московской области Алексея Кузнецова, осужденного на 14 лет за хищение у государства более 14 млрд рублей.

Коллекция была арестована при попытке Кузнецова вывезти ее заграницу. В ней оказалось около 2 тысяч предметов, в том числе мебель, антикварное оружие, старинные монеты, иконы и живопись. В течение 4 лет коллекция хранилась в музее истории Санкт-Петербурга, летом 2019 года ее перевезли в музей «Новый Иерусалим».

Эксперты уже подтвердили аутентичность большинства вещей. Самыми ценными экспонатами оказались столовый набор Фаберже и около 800 книг, которые передадут в музей Пушкина в Вяземах.

Кроме того, в коллекции около сотни картин. Сейчас эксперты проверяют каждую картину, исследуя слои краски под микроскопом и проводя химический анализ материала.