Любительский фильм о съемках «Андрея Рублева» 1965 года выставят на торги

Пленка никогда не показывалась публике, сообщил Аукционный дом «12-й стул».

Предварительная оценка лота составляет 5 миллионов рублей. Фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев» (в авторской версии — «Страсти по Андрею») показывает жизнь великого русского иконописца. В любительском фильме, сделанном на съемках легендарной ленты, все участники процесса съемок словно не замечают снимающего, держась совершенно естественно.

Режиссер Андрей Тарковский и поэт Николай Глазков, сыгравший «летуна Егорку», катаются на лодке по озеру, Тарковский ездит на лошади. На пленке запечатлены актеры Анатолий Солоницын, Михаил Кононов, Юрий Назаров, Иван Лапиков, Болот Бейшеналиев, директор фильма Тамара Огородникова и оператор Вадим Юсов.

Фильм включает в себя три бобины общим хронометражем 33 минуты 4 секунды. Кинолетопись снималась во Владимире у церкви Покрова на Нерли, а затем в Изборске под Псковом в течение весны-лета 1965 года и весны 1966 года.