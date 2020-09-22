В Перми пройдет IV Международный фестиваль Мартина Макдонаха

Смотр состоится с 1 по 7 октября 2020 года, сообщили организаторы.

Международный фестиваль, посвященный театральной стороне творчества культового кинорежиссера и драматурга современности Мартина Макдонаха, организуется в Перми по замыслу художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова, открывшего Макдонаха для России и поставившего восемь его пьес на сцене своего театра.

С 2014 года своими версиями трактовок произведений Макдонаха делятся на площадках фестиваля театры со всего мира.

В 2020 году в Перми свои спектакли представят театр под руководством Армена Джигарханяна (Москва), Ночной театр (Санкт-Петербург), Государственный русский театр Удмуртии (Ижевск), театр «Станиславский.com» (Чебоксары), Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова (Абакан), «Один театр» (Краснодар), Театр «Кот» (Воронеж), Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского (Ирбит), Лаборатория современной драматургии (Ялта), Воркутинский драматический театр им. Б.А. Мордвинова (Воркута), театр «The Театр» (Уфа).

Также на фестиваль планируют приехать актеры Минского областного драматического театра (Белоруссия, Молодечно) и украинского театра-студии «Серебряный остров» (Киев). В онлайн-формате свои спектакли по пьесам Макдонаха представят театры из европейских стран: ирландский театр «St. Patrick's drama group» (Уэстпорт), испанский театр «T.A.P.A.S teatro» (Севилья), голландский театр «Orange Theatre» (Амстердам), испанский театр «Teatro PezKao» (Сарагоса), эстонский театр «Tammsaare Teater» (Таллин), итальянский театр «ariaTeatro» (Тренто). Всего в программе фестиваля будут показаны 24 спектакля, поставленных по пьесам ирландского драматурга, которые представят 12 российских театров и 8 театров из зарубежных стран.

В день открытия фестиваля театр «У Моста» также представит премьеру первой в России постановки пьесы ирландского писателя Джона Б. Кина «Поле», а в дни фестиваля театр «У Моста» традиционно покажет свои лучшие постановки по пьесам Мартина Макдонаха.

В рамках фестиваля пройдут встречи с труппами театров, практические занятия с участием приглашенных театральных критиков, мастер-классы и творческие лаборатории для актеров и режиссеров, круглые столы и дискуссии.