Сыгравший Стрельцова актер Петров рассказал, что хотел бы «много мата» в фильме

Артист объяснил исторические неточности фильма «Стрельцов» во время пресс-показа ленты журналистам.

По словам Александра Петрова, сыгравшего главную роль в спортивной драме, создателям пришлось отказаться от исторических реалий из-за ориентирования на широкую массу людей.

Фильм стал развлекательным, чтобы люди получили от него удовольствие, пояснил актер. «Я считаю его (Стрельцова) слабым в жизни, сильным на поле. Мы все бываем когда-то слабыми, а когда-то сильными», — отметил Петров.

Разные периоды в жизни Стрельцова известны создателям фильма, подчеркнул актер. Однако их демонстрация заставила бы перенести ленту в другой жанр, пояснил Петров.

«Я бы очень хотел, чтобы в этом кино было много мата. Ведь именно так он говорил, но тогда это кино не смогут посмотреть дети. Это неправильно», — рассказал актер. По его словам, дело не в том, что создатели «испугались» снять сцены курения и употребления алкоголя — если бы это было сделано, лента попала бы в другую группу, подчеркнул Петров.