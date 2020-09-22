В Выборге возродят исторический квартал XIX века

Многофункциональный культурный центр появится в Выборге к 2025 году, передает телеканал «Россия – Культура».

Исторический квартал мецената Сета Солберга станет новой городской арт-площадкой с выставочным залом и театром.

Название в честь Сета Солберга квартал получил по имени первого владельца этой земли, крупного промышленника и мецената XIX века. До Великой Отечественной войны все здания были жилыми, однако сильно пострадали от обстрелов.

В 1950 годах дома были отремонтированы и переданы заводу электроинструментов, который работал до начала 1990 годов. После того, как завод закрылся, здания начали приходить в упадок.

«Позже было принято решение о том, что историческая застройка квартала является ценной, как градообразующий элемент, как часть ландшафта исторического, городского», – рассказал замдиректора Выборгского объединенного музея-заповедника Александр Смирнов.

Возрождение квартала стало заслугой жителей, которые вынудили власти остановить снос и начали искать возможность восстановить пространство. В 2018 году появилась общая концепция территории, этим летом начались пред-проектные работы.

Концепция предполагает строительство нового квартала с опорой на внешний вид 1939 года, который считается временем расцвета Выборга. Проект комплекса будет создан к следующему лету, после завершения экспертиз начнет работать подрядчик. Работы по созданию квартала должны закончиться к 2025 году.