Ученые нашли следы экстремального насилия на останках скифов из «царской гробницы» в Туве

Исследование международной группы ученых опубликовано в Американском журнале физической антропологии, о нем рассказывает Ancient Origins .

Швейцарско-российская группа археологов, антропологов и судебных экспертов обнаружила свидетельства экстремального насилия, практиковавшегося кочевниками Сибири примерно 1700 лет назад. Открытие было сделано в ходе изучения скелетов, найденных при раскопках археологического памятника «Туннуг-1» в Туве, в который входит раннескифский «царский курган» и другие объекты разных эпох.

Курган является одной из самых ранних скифских гробниц царских скифов бронзово-железного века. Найденные в нем 87 скелетов представляют оба пола и разные возрастные группы, датируемые 2-4 веками нашей эры. Многие из найденных останков сохранили, по словам ученых, «исключительные следы насилия, что может быть связано не только с войной, но, возможно, и с ритуалами жертвоприношения.

Степные кочевники были активной политической силой от классической античности (скифы) до раннего Нового времени (джунгары). Историки древности писали о постоянных войнах и грабежах кочевников, однако до сих пор археологические или антропологические факты, иллюстрирующие это, были весьма скудными. Новое исследование ученых, которые изучили почти 100 древних скелетов в «царской» гробнице, дало представление о войнах в древней Сибири и о практике ритуальных жертвоприношений.

Доктор Марко Милелла из отдела физической антропологии Института судебной медицины (IRM) Бернского университета возглавила исследование, в ходе которого изучались травматические участки, обнаруженные на останках скелетов древних кочевников.

«Четверть из них погибли в результате межличностного насилия, в основном связанного с рукопашным боем, часто представленного следами обезглавливания», – пояснила она. Насилие применялось не только к мужчинам, так как на костях женщин и детей также были обнаружены следы ран, в том числе следы перерезания горла и снятия скальпа, отметила ученый.

По словам доктора Марко Милеллы, насилие было связано не только с набегами и сражениями, но, вероятно, также с конкретными, пока еще загадочными для ученых ритуалами, связанными с убийством людей и сбором военных трофеев.

Объясняя большое количество свидетельств, относящихся к социальному насилию, доктор Марко Милелла говорит о том, что в первые века нашей эры вся территория юга Сибири пережила период политической нестабильности, связанный с политическими беспорядками в северном Китае. Это привело к огромным изменениям в южной Сибири, сильно повлияв на кочевников, населявших территорию современной Республики Тыва.

В течение «первых веков после Христа», после распада степного царства хунну, это великое политическое изменение «сильно повлияло на жизнь людей», породив волны насилия в ответ на политические потрясения, пояснила ученый.

Сейчас эксперты Института судебной медицины завершают анализ образцов древней ДНК, собранных из останков в гробнице Туннуг-1. Ожидается, что их результаты позволят построить точные реконструкции диеты и образа жизни, мобильности и генетической принадлежности древних народов Сибири.