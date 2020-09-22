В петербургском Летнем саду состоится праздник «День рождения дуба»

Мероприятие состоится 23 сентября с 13:00 до 14:00, сообщила пресс-служба Русского музея.

Акция пройдет на площадке у Чайного домика в рамках проекта «Всероссийская дубрава императора Петра Великого». Во время праздника будут собраны и посажены жёлуди от знаменитого петровского дуба, участники познакомятся с историей старейшего дерева Летнего сада, методами его сохранения и экологией прорастания желудей, а также увидят интерактивный спектакль, говорится в сообщении.

В этом году участниками посадки желудей от дуба-памятника будут посетители инклюзивного проекта «Город Муз». В 12:00 на площадке «Звезда» состоится интерактивный спектакль для детей «Муми тролль и Звездочёт». После представления все гости пройдут к Чайному домику и посадят жёлуди от петровского дуба в горшочки, отметили в пресс-службе.

Праздник завершит проект «Город Муз», который шел в Летнем саду в 2020 году.

История петровского дуба началась в 1708 году, когда в Летнем саду посадили дубраву. Для этого из окрестностей строящегося города привезли 60 взрослых дубов, диаметр ствола которых составлял от 16 до 20 см, а высота достигала 6 метров. В посадке дубравы принял участие сам император Петр I. В числе посаженных им деревьев был и дуб, который растет в Летнем саду до сих пор.