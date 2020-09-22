Герман-младший назвал трагедию Баталовых «гибелью беззащитных онлайн и с попкорном»

Режиссер прокомментировал ситуацию с имуществом семьи умершего актера в своем Facebook.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с мошенническими действиями, повлекшими утрату родственниками покойного Алексея Баталова объектов недвижимости и банковских счетов. Поводом стали результаты проверки сведений, опубликованных в СМИ по словам вдовы артиста Гитаны Леонтенко.

По словам Германа, в истории с имуществом семьи Баталова есть «страшные вопросы». В случае, если вся недвижимость «ушла налево», встает вопрос – кто будет заботиться о вдове и больной дочери актера, подчеркнул он.

«Все это большая трагедия. Их надо спасать», – считает Герман-младший.

Прокомментировал режиссер и оправдания фигурантов, отметив, что сам факт, что они отписали себе квартиры покойного актера, вызывает «ужас и подозрение». «Гибель беззащитных онлайн, под улюлюкание, с попкорном, так это знакомо», – подытожил Герман-младший.