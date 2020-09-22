Виртуальная арт-ярмарка TEFAF состоится с 1 по 4 ноября

Впервые экспонаты пройдут цифровую сертификацию, сообщила пресс-служба ярмарки.

Арт-ярмарка призвана заменить TEFAF New York 2020, отмененную из-за пандемии. В ней примут участие 280 экспонентов, которые представят каждый по одной работе. Предварительные просмотры состоятся 30 и 31 октября.

«Тщательно продуманный формат TEFAF Online, предусматривающий лишь один козырь для каждой галереи, обеспечит высочайшее качество работ», — сообщается в письме TEFAF участникам ярмарки. Упрощенный формат призван также облегчить просмотр для коллекционеров, которые все чаще жалуются на усталость от цифровых ярмарок.

Организаторы TEFAF обещают, что строгие стандарты сертификации будут применены ко всем произведениям искусства. В частности, будет проведена цифровая сертификация, хотя цифровая сертификация не может конкурировать с физической в части научного анализа и поддержки технически оснащенных специалистов.

Кроме того, все объекты ярмарки будут проверяться по базе данных Art Loss Register. В случае, если в реестре не будет найдено совпадений, рядом с указанием объекта на онлайн-платформе будет выводиться соответствующий значок.