Более тысячи экспертов приняли участие в фестивале «Архитектурное наследие» в Петербурге

Общей темой форума стал поиск общественного согласия в деле сохранения памятников, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

На «круглых столах» и семинарах представители разных регионов озвучивали общую проблему отрасли – соблюдение охранных требований лишает инвесторов доходов от объектов наследия. Разрушающиеся памятники архитектуры никто не хочет брать в аренду даже за символический рубль, что подтверждает этот тезис.

В качестве примера в одном из докладов был приведен пример города Орехово-Зуево, где сложилось сообщество бизнесменов, владеющих зданиями морозовской мануфактуры. Их опыт показывает, что эффективно сохранять наследие может только единство общества, власти и чиновников.

В финале фестиваля состоялось награждение победителей смотра-конкурса. «Золотой диплом» получила «Студия 44» в номинации «Проект», представившая концепцию сохранения памятников деревянной архитектуры Санкт-Петербурга. В номинации «Реализованный проект» был отмечен проект «Литейная часть-91» по реставрации Никольских рядов и воссозданию храма Рождества-на-Песках. «Гран-при» получила команда экспертов из Татарстана, представившая концепцию развития Казани как исторического поселения.