Боярский получил от Путина орден Почета за вклад в культуру и искусство

Указ президента России был опубликован на портале правовой информации.

Как следует из документа, президент РФ наградил актера Михаила Боярского орденом Почета за его большой вклад в развитие российской культуры и искусства.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета"», – говорится в документе.

Михаил Боярский – российский актер, певец, народный артист РСФСР (1990). Актер Театра им. Ленсовета (1972-1986). Снимался в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» и другие. Известен также своими песнями «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!», «Все пройдет» и другими.