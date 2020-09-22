В Музее мировой каллиграфии пройдет конференция «Частные музеи 2020 / Третьяковы XXI века»

Мероприятие состоится в московских «Сокольниках» 24 сентября, сообщили организаторы.

Конференция организована Ассоциацией частных музеев России при содействии Министерства культуры РФ. Информационным партнером конференции выступает «Авторадио».

В конференции примут участие основатели ведущих российских частных музеев – О.А. Жаров (историко-культурный комплекс «Вятское»), Д.А. Дулькин (музей бумаги «Бузеон»), М.М. Борщев (музей самоваров и бульоток), В.Н. Задорожный (музей техники Вадима Задорожного) и другие. Также будут присутствовать представители региональных и федеральных органов исполнительной и законодательной власти, специалисты Министерства культуры РФ.

Цель конференции – объединить владельцев ведущих частных музеев России для обсуждения актуальных вопросов развития частного музейного дела, сохранения и приумножения уникальных культурных и исторических ценностей, находящихся в фондах частных институций.

«Частный музей сегодня – это общественное место с насыщенной социально-культурной жизнью. Это уникальный культурный центр, который является отражением вклада своего создателя в копилку российской истории и культуры», – отмечается в сообщении.

На конференции будут обсуждены такие темы ,как развитие ассоциации и проведение выставки «Частные музеи России. Самородки России», формирование реестра частных музеев, взаимодействие частных музеев с государственными органами и государственными музеями, пполучение статуса частного музея федерального значения, принятие хартии Ассоциации частных музеев, развитие частных музеев через поисковые системы Яндекса и новые сервисы в Яндекс.Картах, роль частных музеев в развитии культурного туризма.