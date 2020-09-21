Фильм «Стрельцов» назвали идеальным для открытия кинотеатров в Европе

Спортивная драма Ильи Учителя выйдет на европейские киноэкраны 4 октября, сообщила пресс-служба компании «Централ Партнершип».

Фильм покажут в Австрии, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Бельгии и Люксембурге. Его прокатчиком станет немецкая компания Kinostar Filmverlei совместно с дистрибьютором KinoKartina.Tv.

«Стрельцов» станет первой российской картиной в европейском прокате, открывшемся после длительного карантина. Фильм рассчитан на самую широкую аудиторию, прокатчики уверены, что он вызовет отклик в сердцах зрителей всех возрастов, цитирует пресс-служба слова гендиректора компании Вадима Верещагина.

Генеральный директор Kinostar Filmverleih GmbH Майкл Рош выразил уверенность в том, что фильм получил успех в Европе. «Фильм идеален для открытия кинотеатров в Европе», – заявил он, добавив, что прокатчики рассчитывают на многочисленную аудиторию, соскучившуюся по кинотеатрам.

Фильм рассказывает о советском футболисте Эдуарде Стрельцове (1937–1990), сюжет основан на реальных событиях. В возрасте 20 лет Стрельцов стал кумиром миллионов, однако недоброжелатели сломали его судьбу, поэтому спортсмену пришлось совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать, что он по праву является чемпионом.