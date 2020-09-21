В Театре МДМ прошла премьера мюзикла «День влюбленных»

Постановка театральной компании «Бродвей-Москва» прошла в формате «мюзикл за столиками», передает пресс-служба проекта.

Спектакль создали работали драматург Михаил Дурненков, режиссер Анна Шевчук, поэтесса Женя Беркович и композитор Евгений Загот. Роли исполнили Юлия Чуракова, Юлия Ива, Олец Савцов и другие актеры.

«День влюбленных» будет показываться на сцене Театра МДМ начиная с 21 сентября почти каждый день. Спектакли будут начинаться в 19:30, 21:00, 21:30 и даже в 22:30 в зависимости от дня недели, говорится в сообщении.

За попытками спланировать свадьбу главных героев мюзикла – «белого воротничка» Дэвида и «свободной художницы» Джесси на премьере наблюдали в импровизированном «нью-йоркском баре» Анастасия Стоцкая, Ольга Бузова, Татьяна Лазарева, Нонна Гришаева, Алена Хмельницкая, Алика Смехова, Аркадий Укупник, Ирина Линдт и Ирина Безрукова.