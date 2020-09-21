Умершего от коронавируса ведущего «Русское лото» похоронят на Востряковском кладбище Москвы

Церемония прощания с Михаилом Борисовым пройдет 23 сентября, сообщили в пресс-службе театрального института имени Щукина.

Гражданская панихида пройдет с 11:00 до 13:00, говорится в сообщении.

О смерти Михаила Борисова стало известно 19 сентября. 71-летний актер умер от инфекции коронавируса в сочетании с сахарным диабетом второго типа и гипертонической болезнью с поражением сердца. На момент госпитализации у него было диагностировано нарушение ритмов сердца.

По некоторым сведениям, Борисов три дня страдал с аритмией, но работал до последнего. Во время съемок программы «У нас выигрывают» ему стало плохо, он был доставлен в больницу, где пережил клиническую смерть. Врачам не удалось его спасти.

Михаил Борисович Борисов родился в Москве 8 февраля 1949 года. Играл роли в фильмах и сериалах «Обручальное кольцо», «Ермоловы» и «Товарищ Сталин». Получил известность у миллионов зрителей как ведущий и худрук лотереи «Русское лото».