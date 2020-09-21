Пашаев заявил о трех людях в машине Михаила Ефремова в момент ДТП

Об этом бывший адвокат актера рассказал в понедельник в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Пашаев пояснил, что неоднократно консультировался со специалистами-автотехниками и криминалистами. По его словам, если бы на заднем сиденье никто не находился, спинка сиденья с пассажирской стороны не могла бы сломаться.

Кроме того, добавил юрист, результаты одной из экспертиз показали наличие отпечатков пальцев Михаила Ефремова, оставшихся на заднем сиденье с пассажирской стороны. При этом, по имеющимся в распоряжении адвоката результатам экспертиз, эпителий актера был найден лишь на подушке безопасности автомобиля.

«За рулем отпечатки пальцев принадлежат другому человеку. Если вам интересно, я их предоставлю», – сказал Пашаев.

Ранее 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в результате ДТП. Актера приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.