Британские археологи нашли англосаксонский могильник VI века

Открытие сделали в ходе раскопок в Суффолке, пишет The History blog .

В могильнике нашли 17 кремаций и 191 захоронение. Масштабность открытия придает ему «национальное значение», говорится в сообщении.

Из-за высокой кислотности почвы в захоронениях не осталось костей, скелеты обозначены только теневыми силуэтами, отличающимися по цвету. Все же археологи смогли выяснить, что некрополь служил местом захоронения нескольких поколений фермерского сообщества.

Могильник расположен неподалеку от знаменитого королевского захоронения Саттон-Ху, в котором в 1939 году нашли закопанное в землю погребальное судно.

Найденные в Суффолке могилы содержали фрагменты глиняной посуды, а также фрагменты кожаной одежды и тканей. Ученые обнаружили также целый горшок с орнаментом той эпохи и бронзовую крестообразную брошь.