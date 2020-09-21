В Царское Село вернулось блюдо Николая II из коллекции Александровского дворца

Предмет вручили Царю в Тамбове в начале прошлого века, сообщает пресс-служба музея заповедника.

Его обретение стало возможным благодаря пожертвованию мецената из Тамбова Евгения Скрипцова, к которому обратилась с просьбой жительница Нидерландов, любитель русского искусства Татьяна Бурбик-Ломан в связи с тем, что раритет был выставлен на торги на интернет-аукционе.

«Я увидела в интернете, что продается подносное блюдо, и распознала инвентарный номер музея. Поняла, что это историческая ценность и посчитала своим долгом вернуть предмет на Родину. Я нашла Евгения Николаевича, который сразу откликнулся на мой призыв восстановить историческую справедливость», – рассказывает Татьяна Бурбик-Ломан. Бывшие владельцы даже не имели представления о важности экспонат, который они хранили многие годы, однако счастливы знать, что он теперь на своём месте, пояснила она.

Приобретенное блюдо выполнено из ореха, с серебряными декоративными накладками в виде растительного орнамента. На серебряном декоре расположены касты с аметистами и халцедонами. В центре блюда имеются серебряные накладки, изображающие герб Тамбова под царской короной.

Подносное блюдо было передано Николаю II во время его пребывания в Тамбове в 1914 году. Впоследствии оно находилось в Александровском дворце.