Под Каиром нашли 27 нетронутых саркофагов возрастом более 2500 лет

Находки обнаружены археологами в древнеегипетском некрополе Саккара, передает ВВС.

Ранее власти Египта объявили о находке , на месте раскопок 13 саркофагов, после этого были найдены еще 14. По словам экспертов, это крупнейшее открытие в своем роде.

Саккара расположена в 30 км от Каира. 3000 лет назад некрополь активно использовался для захоронений и был главным кладбищем столицы Древнего Египта Мемфиса.

По данным Министерства по делам древностей Египта, саркофаги найдены целыми – они не открывались с момента погребения и избежали внимания грабителей. Сейчас работы идут на глубине 11 метров.

Ученые надеются узнать о том, кому принадлежат саркофаги. Кроме деревянных саркофагов, археологами были найдены различные ярко декорированные артефакты.