Потерянный ботинок рассказал о женщинах в средневековом ирландском монастыре

О находках археологов сообщает TheJournal.ie.

Открытия были сделаны в ходе раскопок в ирландском Глендалоу, где находится один из самых известных средневековых монастырских комплексов страны. В древности сюда приходили люди со всего региона, чтобы получить исцеление или отгородиться от общества.

Одной из самых примечательных находок стал найденный в болоте ботинок. Как выяснили ученые, его потеряла женщина, которая шла в Глендалоу около тысячи лет назад. Хотя о женщинах в летописях монастыря не упоминалось, ботинок рассказал об их присутствии в его стенах.

Также ученые нашли настольную игру XIII века, напоминающую современные «крестики-нолики», в ходе которой люди по очереди царапали символы на камне. Кроме того, были найдены различные артефакты викингов, в том числе монеты, колокольчики, настольные игры и разнообразная посуда.