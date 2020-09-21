Мацуев призвал возродить систему распределения музыкантов после вузов

Это спасало выпускников от невостребованности, заявил народный артист России Денис Мацуев в ходе экспертной дискуссии в ТАСС.

Дискуссия прошла по треку «Новая молодежная повестка» форума «Сильные идеи для нового времени». Организаторами выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

По словам Мацуева, на сегодняшний день невостребованность молодых музыкантов стала большой проблемой отрасли. «Почему бы не поехать в город Орск и там преподавать, жить, получать достойную зарплату?» – сказал Мацуев, говоря о достоинствах системы распределения.

Сейчас получается, что огромное количество молодых музыкантов по окончании консерватории не знают, куда им ехать. «Ведь не все же будут даже в оркестрах играть, и это нормально. Трагедия нашей профессии - это невостребованность, а сейчас тем более», – подчеркнул Мацуев.