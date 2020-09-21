Во Владивостоке началась юбилейная акция «Дни Эрмитажа»

Приморская государственная картинная галерея предоставляет бесплатный вход посетителям, сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет в Приморье в пятый раз, в него входит лекторий, мастер-класс для реставраторов и выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Эрмитажа».

По словам директора галереи Алены Доценко, программа акции предназначена как для реставраторов, так и для всех жителей и гостей Владивостока. В рамках акции состоится торжественное гашение почтовой карточки, специально выпущенной ограниченным тиражом ко «Дням Эрмитажа».

По словам Доценко, на карточке изображена картина итальянского художника XVIII века Джованни Паоло Панини «Пейзаж с развалинами», которая выставляется во Владивостоке.

В приветственном слове гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о том, что в Приморской картинной галерее будут выставляться античные резные камни, которые держала в руках императрица Екатерина Великая.

Посещение всех мероприятий акции, в том числе показ программ «Эрмитажного кинотеатра» и публичных чтений «Читаем Гомера», будет бесплатным. Покупка билета предусмотрена лишь на выставку резных камней из коллекции Эрмитажа.