Юрий Стоянов подробно рассказал журналистам о своей пенсии

Артист уточнил все детали в разговоре с Ura.ru.

Ранее сайт «Комсомольской правды» опубликовал сведения о пенсионных выплатах российских артистов. Из них следовало, что ведущая Лариса Гузеева получает около 50 тыс. рублей, телеведущий Леонид Якубович – около 23 тыс., а Юрий Стоянов – порядка 60 тыс. рублей.

Гузеева и Якубович в резкой форме отказались комментировать журналистам опубликованные сведения. Однако Стоянов не только не отказался подтвердить их, но даже уточнил во всех деталях.

По словам артиста, базовая пенсия у него достигает суммы около 23–24 тыс. рублей. Кроме того, он получает надбавки, в том числе от правительства Москвы, за звание народного артиста. В общей сложности выплаты мэрии составляют 30 тыс., пояснил актер.

«Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 тыс. рублей», — отметил Стоянов. По его словам, в следующем году его дочери исполнится 18 и размер выплат уменьшится.