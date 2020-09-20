Мать погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о своих предчувствиях накануне трагедии

Накануне гибели сына женщине стало плохо, рассказала она в интервью «Собеседнику».

Мария Захарова рассказала журналистам о том, что простила актера. По ее словам, она не разделяет мнение остальных членов семьи и считает приговор артисту слишком строгим.

«Накануне смерти Серёжи мне было плохо», – рассказала Мария Ивановна Захарова в интервью «Собеседнику». На вопрос корреспондента о том, могла бы она простить Михаила Ефремова, женщина ответила: «Естественно. Даже говорить нечего!»

По ее словам, реакции людей в подобных случаях всегда похожи друг на друга. «Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься, как же так, да как это... А потом… Куда же деваться?! Почему же его не прощать… Человек ведь уже умер», – пояснила она в разговоре с журналистами.

8 июля автомобиль под управлением Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и и совершил лобовое столкновение с автомобилем, за рулем которого находился 54-летний житель Рязани Сергей Захаров, погибший на месте. Позднее в крови актера нашли большую дозу алкоголя, а также следы наркотиков.