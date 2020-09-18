Новым худруком «Содружества актеров Таганки» предложили сделать Евгения Герасимова

Об этом актер и депутат Мосгордумы рассказал в разговоре с РИА Новости.

По словам Герасимова, предложение стать художественным руководителем «Содружества актеров Таганки» стало для него интересным. Однако, отметил он, решение будет принимать учредитель театра.

16 августа основатель и худрук «Содружества актеров Таганки» Николай Губенко скончался на 79-м году жизни. В своем архивном видеообращение он назвал своим преемником артиста театра Владимира Завикторина.

После смерти Губенко появились сведения о возможном объединении Театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки». Однако председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин обратился к депкульту Москвы с призывом не принимать «скоропалительных решений». Директор театра Наталья Альшевская сообщала, что вопрос с новым худруком остается открытым.