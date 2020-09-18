Кровавые ритуалы стали одной из причин поражения майя, выяснили ученые

С таким утверждением выступили сотрудники Национального института антропологии и истории (INAH).

Доклад ученых был сделан в рамках кампании Министерства культуры «Contigo en la Distancia». Эксперты объяснили, как появилась практика человеческих жертвоприношений в Мезоамерике. По мнению экспертов, кровавые традиции стали одной из причин, которые помешали индейцам оказать европейским колонизаторам достойное сопротивление.

Эксперты пояснили, что человеческие жертвоприношения в доиспанской Мезоамерике были магическим ритуалом «возрождения жизни». Как рассказал археолог Рауль Баррера, человеческие жертвоприношения практиковали не только представители цивилизации майя, но и подавляющее большинство народов Мезоамерики.

«Такие "праздники" были обновлением мифов и верований. Жертвоприношение было способом возродить жизнь, предлагая пищу богам, чтобы они в ответ приносили пользу людям», – пояснил археолог Рауль Баррера.

Как показывает характер многих останков, войны в Мезоамерике носили совершенно иной характер, чем в других частях мира. В какой-то момент главной целью конфликтов стал священный захват в плен воинов из вражеского лагеря для последующего принесения в жертву богам.

Поэтому, когда в Мезоамерику вторглись европейские колонизаторы, одним из факторов их успеха было не только обладание огнестрельным оружием и лошадьми, но и навязчивое стремление индейцев не убить врага, а захватить его в плен. По словам археологов, это ослабило сопротивление и сделало неэффективной военную тактику индейских вождей.