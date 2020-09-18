В России пресекли крупную сеть билетных спекулянтов

Злоумышленники перепродавали билеты в театры через сайты-двойники, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Выйти на подпольную сеть оперативники смогли в ходе расследования уголовного дела о продаже билетов на спектакли Мариинского театра, организованной через поддельный сайт. Как выяснилось, сетевики перепродавали билеты в ведущие театры и на футбольные матчи по завышенным ценам при отсутствии разрешения от правообладателя.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год преступники создали более 300 сайтов-двойников, имитировавших страницы ведущих учреждений культуры РФ, а также организаций спорта. В том числе они создали двойники сайтов Большого и Мариинского театров, МХТ им. А. П. Чехова, стадионов «Спартак Москва» и «Лужники», а также другие.

За это время преступниками были спекулятивно проданы билеты более чем на 1 млрд рублей. Деньги поступали на счета подконтрольных организаций, после чего обналичивались и распределялись между фигурантами уголовного дела.

В противоправной деятельности участвовали более 50 человек, в том числе сотрудники колл-центров, IT-специалисты, курьеры, продавцы билетов, рекламные менеджеры и системные администраторы. Оператором доменных имен были иностранные компании, общение с покупателями шло с использованием интернет-телефонии.