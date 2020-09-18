В Китае нашли бронзовый кувшинчик с настойкой на спирту возрастом 2000 лет

Находку сделали в гробнице периода правления династии Западная Хань, сообщает China.org.cn.

В ходе раскопок в провинции Хэнань, расположенной в центральной части Китая, в мае этого года археологи вскрыли гробницу возрастом около 2000 лет. В был найден сосуд в форме лебедя с изогнутой «шеей», в котором, несмотря на прошедшие тысячелетия, сохранилась жидкость в объеме чуть более 3000 мл.

Как показали анализы, жидкость была лекарственной настойкой на спирту. Ученые Института культурных реликвий и археологии Санмэньси полагают, что жидкость использовалась для остановки кровотечения и уменьшения воспаления.

По оценкам специалистов, находка относится к периоду правления династии Западная Хань (206 год до н.э. - 25 год н.э.). Сейчас эксперты ведут анализ изотопов углерода и азота и другие исследования, чтобы получить больше информации о сырье жидкости и ее предназначении.

Найдена гробница расположена в деревне Хоучуань рядом с Санмэньси. По ее архитектуре ученые сделали вывод, что она была возведена во времена ранней династии Западная Хань.

Захороненный в ней мужчина имел рост около 1,8 метра и занимал высокое положение в обществе, на что указывают найденные в усыпальнице предметы: набор изделий из бронзы и нефрита, а также множество керамики.