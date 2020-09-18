Писатель Эдвард Чесноков представил онлайн сборник стихов «Для Империи жить»

В книгу вошли 26 произведений поэта, передает телеграм-канал «Октагон».

В своих произведениях автор повествует о солдатах, несущих службу в Сирии, об Олимпиаде в Сочи и других событиях, знаковых для новейшей истории России. В числе тем его стихов также миграционный кризис в Европе.

В разговоре с изданием Чесноков отметил, что электронный формат идеально соответствуют онлайн-удалению, вызванному пандемией. Сборник был распространен в мессенджере Telegram, на данный момент книга получила семь тысяч просмотров.

По словам поэта, близкие к теме ЧВК телеграм-авторы оценили стихи позитивно. Ранее автор публиковал эссе в «Литгазете», «Свободной прессе» и «Известиях».