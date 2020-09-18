Бывшего адвоката Михаила Ефремова в пятый раз лишили статуса адвоката

Решение озвучил Совет Адвокатской палаты Северной Осетии – Алании.

Эльман Пашаев защищал в суде актера Михаила Ефремова. Дисциплинарное производство было возбуждено по инициативе президента ФПА Юрия Пилипенко. По его словам, решение является наиболее адекватным сложившейся ситуации.

Пилипенко также не исключил, что решительность Минюста России по этому вопросу укрепила Совет Адвокатской палаты Северной Осетии в выборе меры взыскания.

Ранее Пашаева уже лишали статуса в Москве, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. По словам юристов, теперь Михаил Ефремов имеет право подать на Пашаева жалобу в Адвокатскую палату, и в случае, если ее примут, может добиться пересмотра вердикта по своему делу.