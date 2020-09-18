Музеи Крыма с начала года посетили более 1,5 млн человек

Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства культуры Крыма.

По состоянию на данный момент музеи Крыма посетили более 1,5 млн крымчан и гостей полуострова. Самыми популярными стали у них Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, Ливадийский дворец, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, Судакская крепость, Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник и Дом-музей Антона Чехова в Ялте.

В течение года было организовано около 400 выставок, 40 тысяч экскурсий и более 1,5 тысяч культурно-просветительских и творческих мероприятий. Кроме того, музеи полуострова организовали просмотр экспозиций в режиме онлайн.

Музейная сеть Крыма представлена 34 учреждениями, из которых 15 являются республиканскими и относятся к ведению Минкультуры Крыма. Из-за пандемии в этом году курортный сезон в Крыму начался позднее, из-за чего республика потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. В то же время власти региона впервые рассчитывают провести круглогодичный сезон.