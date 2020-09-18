KGallery представит выставку о любимых учениках Петрова-Водкина

Картины Александра Лаппо-Данилевского и Бениты Эссен можно будет увидеть в галерее с 25 сентября, сообщили организаторы.

На экспозиции будут представлены графические произведения художников: наброски, пейзажи, жанровые сцены, книжные и журнальные иллюстрации, театральные работы. Карандашные рисунки, рисунки тушью и пером, акварели и печатная графика из частных и музейных собраний Санкт-Петербурга и Москвы впервые откроют широкой публике творчество Александра Лаппо-Данилевского и Бениты Эссен в таком масштабе вне коллективной выставки других учеников К. С. Петрова-Водкина.

Экспозиция приурочена к 100-летию со дня смерти Александра Лаппо-Данилевского. Специально к выставке KGallery выпустит фильм «Александр и Бенита. Путь художников» и каталог с богатым текстовым и иллюстративным материалом.

Произведения Александра Лаппо-Данилевского – художника, рано ушедшего из жизни, но успевшего окончить студию М. Бернштейна и Л. Шервуда, посетить «Студию молодых художников» и мастерскую Кузьмы Сергеева Петрова-Водкина – охватывают период с 1917 по 1919 год. В это время Лаппо-Данилевский активно работал и как последователь приемов и методов своего учителя, и как самобытный график и театральный художник.

Оценить на выставке рисовальное мастерство Александра Александровича позволят произведения «Купанье», «Точка топора», «Купец», «Мужской потрет в картузе», «Колка дров». Творчество Бениты Эссен, которая, тяжело переживая смерть мужа, продолжала работать, вопреки историческим перипетиям и жизненным невзгодам, представлена редкими сохранившимися ранними проивзедениями 1918-го - 1920-х годов, а также многообразием техник печатной графики 1930-х-1940-х годов, поздними акварелями 1950-х годов и уникальным произведением декоративно-прикладного искусства.