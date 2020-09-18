СК возбудил уголовное дело против мошенников, лишивших имущества семью Баталовых

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве организовать доследственную проверку сведений о возможных мошеннических действиях в отношении семьи актера Алексея Баталова.

Глава ведомства поручил в случае выявления оснований немедленно возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что вдова и дочь Баталова потеряли доли в четырехкомнатной квартире, а также мастерской актера и двух квартир, а также крупной денежной суммы на счетах в банках.

В соответствии с распоряжением главы СК РФ ход проверки поставлен на контроль центрального аппарата ведомства.